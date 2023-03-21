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Погода на 21 березня: у Дніпрі очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 21 березня: у Дніпрі очікується дощ

Згідно з пронозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 березня:

  • Швидкі та високі хмари – буде хороша погода.
  • Якщо день холодний, то зима відійде не скоро.
  • Туман сьогодні, отже, будуть заморозки.

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Новости Днепра про Погода на 21 березня: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 21 березня: у Дніпрі очікується дощРусский

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