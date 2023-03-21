Погода на 21 березня: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з пронозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 березня:

Швидкі та високі хмари – буде хороша погода.

Якщо день холодний, то зима відійде не скоро.

Туман сьогодні, отже, будуть заморозки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: