Погода на 20 листопада: у Дніпрі хмарно, очікується сніг

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Уночі очікується сильний дощ зі снігом, якому вранці на зміну прийде сніг. У другій половині дня опади не очікуються. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 20 листопада:
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