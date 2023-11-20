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Погода на 20 листопада: у Дніпрі хмарно, очікується сніг

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 20 листопада: у Дніпрі хмарно, очікується сніг

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Уночі очікується сильний дощ зі снігом, якому вранці на зміну прийде сніг. У другій половині дня опади не очікуються. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 20 листопада:

  • Річки та струмки льодом покрилися – до міцної зими.
  • День сніговий – навесні буде багато води.
  • Річка вкрилася гладенькою кригою — рік буде врожайним.

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Новости Днепра про Погода на 20 листопада: у Дніпрі хмарно, очікується снігУкраїнська Новости Днепра про Погода на 20 листопада: у Дніпрі хмарно, очікується снігРусский

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