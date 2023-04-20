Погода на 20 квітня: у Дніпрі хмарно, очікується дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Уночі очікується дощ. Вранці без опадів. Вдень він піде знову, але вже сильніший, і продовжиться до пізнього вечора. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 20 квітня:
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