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Погода на 20 квітня: у Дніпрі хмарно, очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 20 квітня: у Дніпрі хмарно, очікується дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Уночі очікується дощ. Вранці без опадів. Вдень він піде знову, але вже сильніший, і продовжиться до пізнього вечора. Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 20 квітня:

  • Якщо у цей день мороз і сонце – до врожаю гречки.
  • Якщо багато зірок на небі – багато буде грибів.
  • Звичайно в цей день береза зеленіє.

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Новости Днепра про Погода на 20 квітня: у Дніпрі хмарно, очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 20 квітня: у Дніпрі хмарно, очікується дощРусский

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