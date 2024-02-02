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Погода на 2 лютого: у Дніпрі очікується дощ зі снігом

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 2 лютого: у Дніпрі очікується дощ зі снігом

За прогнозами синоптиків, майже весь день у Дніпрі погода буде хмарною, лише увечері небо проясниться. Вранці, ймовірніше за все, піде дрібний дощ зі снігом, який опівдні має закінчитися. У другій половині дня опади не очікуються. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 2 лютого:

  • Сніг пішов — чекай пізнього настання весни.
  • Якщо опівдні сонячно, значить, весна буде ранньою.
  • Ізморозь 2 лютого віщує нічні заморозки.

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