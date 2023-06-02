Погода на 2 червня: у Дніпрі ясно і без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь день триматиметься ясна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 2 червня:

Якщо 2 червня буде дощ, то 3 грудня буде сніг з крупою.

Якщо день дощовий, то червень буде посушливим.

Лить злива — через 6 місяців того ж числа буде сильний снігопад.

Гроза на Фалалея обіцяє рясні снігопади у листопаді.

Жаби активно квакають цього дня – буде багато огірків.

Якщо краплі роси висять на кінчиках травинок або листя, буде дощ.