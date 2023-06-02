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Погода на 2 червня: у Дніпрі ясно і без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 2 червня: у Дніпрі ясно і без опадів

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь день триматиметься ясна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 2 червня:

  • Якщо 2 червня буде дощ, то 3 грудня буде сніг з крупою.
  • Якщо день дощовий, то червень буде посушливим.
  • Лить злива — через 6 місяців того ж числа буде сильний снігопад.
  • Гроза на Фалалея обіцяє рясні снігопади у листопаді.
  • Жаби активно квакають цього дня – буде багато огірків.
  • Якщо краплі роси висять на кінчиках травинок або листя, буде дощ.
  • Вранці чути безперервний грім – увечері піде дощ із градом.

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Новости Днепра про Погода на 2 червня: у Дніпрі ясно і без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 2 червня: у Дніпрі ясно і без опадівРусский

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