Погода на 2 червня: у Дніпрі ясно і без опадів

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь день триматиметься ясна погода.Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 2 червня:
Якщо 2 червня буде дощ, то 3 грудня буде сніг з крупою.
Якщо день дощовий, то червень буде посушливим.
Лить злива — через 6 місяців того ж числа буде сильний снігопад.
Гроза на Фалалея обіцяє рясні снігопади у листопаді.
Жаби активно квакають цього дня – буде багато огірків.
Якщо краплі роси висять на кінчиках травинок або листя, буде дощ.
Вранці чути безперервний грім – увечері піде дощ із градом.
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