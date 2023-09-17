Погода на 17 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
Погода на 17 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!
За прогнозами синоптиків, чисте небо вдень сховається там, але до вечора погода в Дніпрі знову проясниться.Без опадів! Вранці температура повітря +12°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 17 вересня:
На цибулі багато лушпиння – зима буде дуже холодною.
Великий урожай горобини – до морозів узимку.
Після дощу земля швидко висохла — чекали на негоду.
Великі мурашині купи – до холодної зими.
Дощ, що почався на світанку, закінчиться до полудня.
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