Погода на 17 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, чисте небо вдень сховається там, але до вечора погода в Дніпрі знову проясниться. Без опадів! Вранці температура повітря +12°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 вересня:

На цибулі багато лушпиння – зима буде дуже холодною.

Великий урожай горобини – до морозів узимку.

Після дощу земля швидко висохла — чекали на негоду.

Великі мурашині купи – до холодної зими.

Дощ, що почався на світанку, закінчиться до полудня.

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