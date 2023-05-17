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Погода на 17 травня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 17 травня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі не весь день – увечері небо стане чистим та ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 травня:

  • Неяскраве сонце – до тривалої поганої погоди.
  • Горобці зграйками носяться небом – до вітряної погоди.
  • Якщо журавлі гніздяться високо – хліб у низинах попреє.
  • Кукує зозуля – прикмета гарної і сонячної погоди.
  • Ранок без роси на Пелагею – до зміни погоди.

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Новости Днепра про Погода на 17 травня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 17 травня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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