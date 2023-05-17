Погода на 17 травня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі не весь день – увечері небо стане чистим та ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 травня:

Неяскраве сонце – до тривалої поганої погоди.

Горобці зграйками носяться небом – до вітряної погоди.

Якщо журавлі гніздяться високо – хліб у низинах попреє.

Кукує зозуля – прикмета гарної і сонячної погоди.

Ранок без роси на Пелагею – до зміни погоди.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: