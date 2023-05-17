Погода на 17 травня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі не весь день – увечері небо стане чистим та ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 17 травня:
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