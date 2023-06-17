Погода на 17 червня: у Дніпрі трохи хмарно, але тепло
Погода на 17 червня: у Дніпрі трохи хмарно, але тепло
Сьогодні 06:15
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За прогнозами синоптиків, ясна погода очікується у Дніпрі вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, але ненадовго.
Ніч та ранок пройдуть без опадів.Вдень, можливо, може бути дрібний дощ, який до вечора має закінчитись. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 17 червня:
Якщо ясна погода, але латаття закрилося — незабаром почнеться дощ;
У першій половині дня веселка вказує на дощ, а у другій – на спекотну погоду;
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