Погода на 16 жовтня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. До вечора сильний дощ, який розпочнеться після полудня, має ослабнути. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 16 жовтня:
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