Погода на 16 жовтня: у Дніпрі очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. До вечора сильний дощ, який розпочнеться після полудня, має ослабнути. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 жовтня:

Якщо зацвіла шипшина, то осінь затягнеться.

Листопад – до швидкого похолодання.

З’явився іній — погода буде сонячною та сухою.

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