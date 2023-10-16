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Погода на 16 жовтня: у Дніпрі очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 16 жовтня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. До вечора сильний дощ, який розпочнеться після полудня, має ослабнути. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 жовтня:

  • Якщо зацвіла шипшина, то осінь затягнеться.
  • Листопад – до швидкого похолодання.
  • З’явився іній — погода буде сонячною та сухою.

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Новости Днепра про Погода на 16 жовтня: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 16 жовтня: у Дніпрі очікується дощРусский

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