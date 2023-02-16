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  • Погода на 16 лютого: у Дніпрі очікується мінлива хмарність, можливий сніг

Погода на 16 лютого: у Дніпрі очікується мінлива хмарність, можливий сніг

Сьогодні 06:15
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Вдягайтесь тепліше!

Новости Днепра про Погода на 16 лютого: у Дніпрі очікується мінлива хмарність, можливий сніг

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі похмурий ранок плавно перетіче у ясний день, але надвечір небо знову опиниться у владі хмар. Ранок та день пройдуть без опадів. Увечері можливий сніг. Вранці температура повітря -5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 лютого:

  • Горобці голосно цвірінькають — незабаром настане весна.
  • Ліс шумить – до відлиги або снігу, тріскотить – до морозів.
  • Слабкий потяг у печі — до тепла, сильний — до холодів.

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Новости Днепра про Погода на 16 лютого: у Дніпрі очікується мінлива хмарність, можливий снігУкраїнська Новости Днепра про Погода на 16 лютого: у Дніпрі очікується мінлива хмарність, можливий снігРусский

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