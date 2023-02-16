Погода на 16 лютого: у Дніпрі очікується мінлива хмарність, можливий сніг

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі похмурий ранок плавно перетіче у ясний день, але надвечір небо знову опиниться у владі хмар. Ранок та день пройдуть без опадів. Увечері можливий сніг. Вранці температура повітря -5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 16 лютого:
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