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Погода на 16 червня: у Дніпрі можливий невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 16 червня: у Дніпрі можливий невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі може надвечір змінитися на хмарну. Увечері можливий невеликий дощ. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 червня:

  • Ранок туманний – отже, день буде сонячний.
  • Рясна роса – вродиться льон і коноплі.
  • Дощовий день — буде багато грибів.
  • Дощове літо – до снігової та морозної зими.

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Новости Днепра про Погода на 16 червня: у Дніпрі можливий невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 16 червня: у Дніпрі можливий невеликий дощРусский

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