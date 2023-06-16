Погода на 16 червня: у Дніпрі можливий невеликий дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі може надвечір змінитися на хмарну. Увечері можливий невеликий дощ. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 червня:

Ранок туманний – отже, день буде сонячний.

Рясна роса – вродиться льон і коноплі.

Дощовий день — буде багато грибів.

Дощове літо – до снігової та морозної зими.

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