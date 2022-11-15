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Погода на 15 листопада: у Дніпрі буде прохолодно та хмарно

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 15 листопада: у Дніпрі буде прохолодно та хмарно

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі похмура погода у другій половині дня поступиться своїми позиціями, але вже до вечора небо знову затягнеться хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 15 листопада:

  • Якщо 15 листопада випав сніг, навесні буде дуже багато води.
  • Бруд на дорогах – тепла погода простоїть до середини грудня.
  • Хмари рухаються не за вітром – скоро випаде сніг.

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Новости Днепра про Погода на 15 листопада: у Дніпрі буде прохолодно та хмарноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 15 листопада: у Дніпрі буде прохолодно та хмарноРусский

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