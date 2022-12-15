Погода на 15 грудня: у Дніпрі очікується і дощ, і сніг

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Більша частина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дощ, також можливий сніг. Вранці температура повітря -5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 15 грудня:

Снігу по коліно буде врожай.

Зірки яскраво світять – буде мороз.

Кішка спить весь день – буде холод.

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