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Погода на 15 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Новости Днепра про Погода на 15 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Вночі буде сильний дощ зі снігом, але до ранку він закінчиться. Решта дня пройде без опадів! Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 15 грудня:

  • Ворони сильно каркають — буде хуртовина.
  • Зірки яскраво світять – буде мороз.
  • Кішка спить весь день – буде холод.

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Новости Днепра про Погода на 15 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 15 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадівРусский

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