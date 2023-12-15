Погода на 15 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Вночі буде сильний дощ зі снігом, але до ранку він закінчиться. Решта дня пройде без опадів! Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 15 грудня:
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