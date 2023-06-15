Погода на 15 червня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на нас чекає хмарна погода, яка проясниться лише надвечір. Вдень, можливо, піде дрібний дощ, але ближче до вечора він має затихнути. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 15 червня:

Туман зникає після сходу сонця – на хорошу погоду.

Під час сходу сонця стоїть задуха – до негоди.

Жуки дзижчать – до сильного дощу .

Північний вітер розжене будь-який дощ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: