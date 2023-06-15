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Погода на 15 червня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 15 червня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на нас чекає хмарна погода, яка проясниться лише надвечір. Вдень, можливо, піде дрібний дощ, але ближче до вечора він має затихнути. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 15 червня:

  • Туман зникає після сходу сонця – на хорошу погоду.
  • Під час сходу сонця стоїть задуха – до негоди.
  • Жуки дзижчать – до сильного дощу .
  • Північний вітер розжене будь-який дощ.

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Новости Днепра про Погода на 15 червня: у Дніпрі хмарно, можливий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 15 червня: у Дніпрі хмарно, можливий дощРусский

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