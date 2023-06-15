Погода на 15 червня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на нас чекає хмарна погода, яка проясниться лише надвечір. Вдень, можливо, піде дрібний дощ, але ближче до вечора він має затихнути. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 15 червня:
Читайте також:
Автор:
Дніпро поновив ремонти внутрішньоквартальних доріг. Через повномасштабне вторгнення рф асфальтування…
На Дніпрі є низка островів, які колись були популярними серед…
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Музей історії Дніпра презентував низку лекцій та інтерактивну карту у…