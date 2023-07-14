Погода на 14 липня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

За прогнозами синоптиків, цей день у Дніпрі буде хмарним – уранці хмари займуть своє місце під сонцем і не залишать його до самого вечора. На зміну дощу з грозами, що розпочнеться після полудня, увечері прийде дощ. Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 14 липня:
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