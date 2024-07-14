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Погода на 14 липня: у Дніпрі буде спекотно та без опадів

Сьогодні 06:15
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Чудового дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 14 липня: у Дніпрі буде спекотно та без опадів

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на небі у цей день не буде жодної хмарини. Без опадів! Вранці температура повітря +23°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +35°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 14 липня:

  • Кучеряві хмари пливуть із півночі — до посухи.
  • Вітер із заходу – до вітру та сильного дощу.
  • Якщо зозуля кукує, очікується холодна осінь.

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Новости Днепра про Погода на 14 липня: у Дніпрі буде спекотно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 14 липня: у Дніпрі буде спекотно та без опадівРусский

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