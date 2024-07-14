Погода на 14 липня: у Дніпрі буде спекотно та без опадів

Чудового дня, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на небі у цей день не буде жодної хмарини. Без опадів! Вранці температура повітря +23°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +35°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 14 липня:

Кучеряві хмари пливуть із півночі — до посухи.

Вітер із заходу – до вітру та сильного дощу.

Якщо зозуля кукує, очікується холодна осінь.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: