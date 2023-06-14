Погода на 14 червня: у Дніпрі буде хмарно

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +20°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 14 червня:

Якщо збирається дощ, то до хорошого врожаю.

Дощовий і похмурий день Устина – врожай на льон.

Хмарний ранок – до чудового врожаю ярих.

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