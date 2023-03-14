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Погода на 14 березня: у Дніпрі ясно і без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 14 березня: у Дніпрі ясно і без опадів

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку до самого вечора небо у Дніпрі залишатиметься ясним. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 14 березня:

  • Якщо з дахів капає, то до теплого літа.
  • Ясна погода ясна – рік буде дуже врожайним.
  • Сніг цього дня – буде хорошим урожаєм грибів.

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Новости Днепра про Погода на 14 березня: у Дніпрі ясно і без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 14 березня: у Дніпрі ясно і без опадівРусский

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