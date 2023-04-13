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Погода на 13 квітня: у Дніпрі знову очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 13 квітня: у Дніпрі знову очікується дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. Також очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово ослабне.Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 13 квітня:

  • Ясний та сонячний день 13 квітня – до теплого літа.
  • У клена та берези сік виділяється – до потепління.
  • Дим із труби піднімається рівно вгору – скоро буде тепло.
  • Вітру немає, а крізь хмари видно синій небосхил – до зливи.

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Новости Днепра про Погода на 13 квітня: у Дніпрі знову очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 13 квітня: у Дніпрі знову очікується дощРусский

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