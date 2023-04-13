Погода на 13 квітня: у Дніпрі знову очікується дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. Також очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово ослабне.Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 13 квітня:
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Про це повідомили у міській раді.
Про це повідомляють у міській раді.
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Попри виклики воєнного часу у Дніпрі роблять усе, аби життя…