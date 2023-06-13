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Погода на 13 червня: у Дніпрі хмарно та без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

Новости Днепра про Погода на 13 червня: у Дніпрі хмарно та без опадів

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 13 червня:

  • Якщо у цей день погода хороша, то буде йти дощ.
  • Якщо ввечері не утворилася роса — чекай на дощ.
  • Чим довше йде дощ, тим біднішим буде врожай.
  • Ніч тепла – до дуже гарного врожаю овочів.
  • Павуки плетуть павутиння – до ясних днів.

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Новости Днепра про Погода на 13 червня: у Дніпрі хмарно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 13 червня: у Дніпрі хмарно та без опадівРусский

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