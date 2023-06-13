Погода на 13 червня: у Дніпрі хмарно та без опадів
Погода на 13 червня: у Дніпрі хмарно та без опадів
Сьогодні 06:15
просмотров
Парасольку сьогодні можна залишати вдома!
За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода.Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"