Погода на 12 серпня: на дніпрян чекає гарний літній день

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі до ранку погодиться, хмари зникнуть і до кінця дня більше не з’являться. Вночі можливий дощ із грозою, який до ранку має закінчитися. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 серпня:

Вранці багато роси на траві – день буде сонячним.

Дощовий день – така погода триватиме довго.

День прохолодний – опадів точно не буде.

Комахи пожвавішають і кусаються — до дощу.

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