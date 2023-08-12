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Погода на 12 серпня: на дніпрян чекає гарний літній день

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 12 серпня: на дніпрян чекає гарний літній день

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі до ранку погодиться, хмари зникнуть і до кінця дня більше не з’являться. Вночі можливий дощ із грозою, який до ранку має закінчитися. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 серпня:

  • Вранці багато роси на траві – день буде сонячним.
  • Дощовий день – така погода триватиме довго.
  • День прохолодний – опадів точно не буде.
  • Комахи пожвавішають і кусаються — до дощу.

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Новости Днепра про Погода на 12 серпня: на дніпрян чекає гарний літній деньУкраїнська Новости Днепра про Погода на 12 серпня: на дніпрян чекає гарний літній деньРусский

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