Погода на 12 листопада: у Дніпрі хмарно, очікується дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Сильний дощ йтиме вночі, але ще до ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться, хоч і з меншою силою, і йтиме до пізнього вечора. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.
Народні прикмети на 12 листопада:
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Захопіть з собою парасольку!
У Дніпрі завтра знову очікується сильний вітер.
Потрібно до двох тижнів, аби в усіх оселях було тепло.
Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!