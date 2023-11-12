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Погода на 12 листопада: у Дніпрі хмарно, очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 12 листопада: у Дніпрі хмарно, очікується дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Сильний дощ йтиме вночі, але ще до ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться, хоч і з меншою силою, і йтиме до пізнього вечора. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 12 листопада:

  • Хмари пливуть низько – до холоду.
  • Сильно кричать ворони – зима буде холодною.
  • Якщо сьогодні випаде сніг у вигляді крупинок, то зима буде дуже складною.

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Новости Днепра про Погода на 12 листопада: у Дніпрі хмарно, очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 12 листопада: у Дніпрі хмарно, очікується дощРусский

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