Погода на 12 листопада: у Дніпрі хмарно, очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Сильний дощ йтиме вночі, але ще до ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться, хоч і з меншою силою, і йтиме до пізнього вечора. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 листопада:

Хмари пливуть низько – до холоду.

Сильно кричать ворони – зима буде холодною.

Якщо сьогодні випаде сніг у вигляді крупинок, то зима буде дуже складною.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: