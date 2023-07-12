Погода на 12 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 12 липня:
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