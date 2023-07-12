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Погода на 12 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 12 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 липня:

  • Якщо на Петра та Павла спека, то на Різдво буде мороз.
  • Після Петрова дня співає соловей – зима почнеться у жовтні.
  • Зозуля кукує – літо буде довгим, а зима настане нескоро.
  • Листя з дерев починає опадати — незабаром настане осінь.
  • Мул у водоймищах піднімається з дна – до дощу через 2-3 дні.

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Новости Днепра про Погода на 12 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 12 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадівРусский

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