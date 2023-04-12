Погода на 12 квітня: у Дніпрі очікується сильний дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Увесь день буде йти дощ, який до вечора повинен ослабнути. Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 квітня:

Зацвіли кульбаби – літо очікується коротким.

Дощі ллють у квітні – влітку буде добрий урожай грибів.

Бджоли вилітають із вуликів — весна прийшла і буде теплою.

Гуси високо летять – очікується багато дощів та навесні.

Горобці сидять насупившись — незабаром почнеться дощ.

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