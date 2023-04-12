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Погода на 12 квітня: у Дніпрі очікується сильний дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 12 квітня: у Дніпрі очікується сильний дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Увесь день буде йти дощ, який до вечора повинен ослабнути. Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 квітня:

  • Зацвіли кульбаби – літо очікується коротким.
  • Дощі ллють у квітні – влітку буде добрий урожай грибів.
  • Бджоли вилітають із вуликів — весна прийшла і буде теплою.
  • Гуси високо летять – очікується багато дощів та навесні.
  • Горобці сидять насупившись — незабаром почнеться дощ.

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Новости Днепра про Погода на 12 квітня: у Дніпрі очікується сильний дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 12 квітня: у Дніпрі очікується сильний дощРусский

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