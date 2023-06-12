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Погода на 12 червня: у Дніпрі очікується сильний дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 12 червня: у Дніпрі очікується сильний дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі до самого вечора буде триматися хмарна погода, і лише на кінець дня небо очиститься від хмар. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня має ослабнути. Ближче до вечора він припиниться. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 червня:

  • Спекотна погода – до гроз та злив.
  • Шипшина розквітла – до суворої зими.
  • Сонце золотого кольору – на хорошу погоду.
  • Дощ – до хорошого врожаю хліба.
  • Веселка – до хорошого здоров’я.
  • Багато павутинь – до погіршення погоди.
  • Похолодало – холод не затримається.

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