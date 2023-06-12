Погода на 12 червня: у Дніпрі очікується сильний дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі до самого вечора буде триматися хмарна погода, і лише на кінець дня небо очиститься від хмар. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня має ослабнути. Ближче до вечора він припиниться. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 12 червня:
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