Погода на 11 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, вранці небо у Дніпрі буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Без опадів! Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 11 жовтня:
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