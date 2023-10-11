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Погода на 11 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 11 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, вранці небо у Дніпрі буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Без опадів! Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 жовтня:

  • Суха погода 11 жовтня – зима пізно настане.
  • Зайці все ще не побіліли — до пізньої зими.
  • На сосні мало шишок – осінь настане пізно.

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Новости Днепра про Погода на 11 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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