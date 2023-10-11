Погода на 11 жовтня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, вранці небо у Дніпрі буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Без опадів! Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 жовтня:

Суха погода 11 жовтня – зима пізно настане.

Зайці все ще не побіліли — до пізньої зими.

На сосні мало шишок – осінь настане пізно.

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