Погода на 11 вересня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні, ймовірніше за все, не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясного ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 вересня:

Суха та тепла погода 11 вересня – до затяжної осені.

Багато горіхів і невеликий урожай грибів – зима виявиться суворою.

Журавлі та гуси ще не полетіли на південь — до пізньої зими.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: