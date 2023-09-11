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Погода на 11 вересня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, ймовірніше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 11 вересня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясного ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 вересня:

  • Суха та тепла погода 11 вересня – до затяжної осені.
  • Багато горіхів і невеликий урожай грибів – зима виявиться суворою.
  • Журавлі та гуси ще не полетіли на південь — до пізньої зими.

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Новости Днепра про Погода на 11 вересня: у Дніпрі хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 вересня: у Дніпрі хмарно, але без опадівРусский

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