Погода на 11 січня: у Дніпрі хмарно, можливий сніг

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. У другій половині дня очікується сніг, який йтиме до самого вечора. Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 11 січня:
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