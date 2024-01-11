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Погода на 11 січня: у Дніпрі хмарно, можливий сніг

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 11 січня: у Дніпрі хмарно, можливий сніг

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. У другій половині дня очікується сніг, який йтиме до самого вечора. Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 11 січня:

  • Холодна погода у цей день – до врожаю льону.
  • Завірюха 11 січня – до хмарного липня.
  • Зірки в небі мерехтять – до сильних морозів.

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Новости Днепра про Погода на 11 січня: у Дніпрі хмарно, можливий снігУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 січня: у Дніпрі хмарно, можливий снігРусский

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