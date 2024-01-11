Погода на 11 січня: у Дніпрі хмарно, можливий сніг

Одягайтеся тепліше, друзі!

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. У другій половині дня очікується сніг, який йтиме до самого вечора. Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 січня:

Холодна погода у цей день – до врожаю льону.

Завірюха 11 січня – до хмарного липня.

Зірки в небі мерехтять – до сильних морозів.

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