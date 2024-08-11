Погода на 11 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячно

Гарного дня, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на небі у цей день не буде жодної хмарини. Без опадів! Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 серпня

Ранковий туман 11 серпня віщує поганий урожай меду.

Зранку багато роси на траві – насувається злива.

Яка погода сьогодні – такою вона буде до кінця літа.

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