Погода на 11 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячно
Погода на 11 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячно
Сьогодні 06:15
просмотров
Гарного дня, друзі!
Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на небі у цей день не буде жодної хмарини.Без опадів! Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 11 серпня
Ранковий туман 11 серпня віщує поганий урожай меду.
Зранку багато роси на траві – насувається злива.
Яка погода сьогодні – такою вона буде до кінця літа.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"