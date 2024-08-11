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Погода на 11 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячно

Сьогодні 06:15
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Гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 11 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячно

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на небі у цей день не буде жодної хмарини. Без опадів! Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 11 серпня

  • Ранковий туман 11 серпня віщує поганий урожай меду.
  • Зранку багато роси на траві – насувається злива.
  • Яка погода сьогодні – такою вона буде до кінця літа.

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Новости Днепра про Погода на 11 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячноРусский

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