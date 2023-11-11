Погода на 11 листопада: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Невеликий дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться надвечір. Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 листопада:

Хмари пливуть низько – до холоду.

Вовки виходять на поля – до голоду чи посухи.

Сильно кричать ворони – зима буде холодною.

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