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Погода на 11 листопада: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 11 листопада: у Дніпрі очікується дрібний дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Невеликий дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться надвечір. Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 11 листопада:

  • Хмари пливуть низько – до холоду.
  • Вовки виходять на поля – до голоду чи посухи.
  • Сильно кричать ворони – зима буде холодною.

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Новости Днепра про Погода на 11 листопада: у Дніпрі очікується дрібний дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 листопада: у Дніпрі очікується дрібний дощРусский

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