Погода на 11 листопада: у Дніпрі очікується дрібний дощ

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Невеликий дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться надвечір. Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 11 листопада:
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У Дніпрі завтра знову очікується сильний вітер.
Потрібно до двох тижнів, аби в усіх оселях було тепло.
Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!
Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!