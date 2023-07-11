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Погода на 11 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Можливий невеликий дощ, захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 11 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясна погода триматиметься із завидною постійністю, хоча вдень можлива нетривала хмарність. Сьогодні можливий і дощ. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 липня:

  • Листя з цього дня почало опадати — до ранньої осені.
  • Багато шишок на ялині – буде гарний урожай ячменю.
  • Якщо липень стоїть спекотним, то грудень буде морозним.

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Новости Днепра про Погода на 11 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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