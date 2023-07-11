Погода на 11 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясна погода триматиметься із завидною постійністю, хоча вдень можлива нетривала хмарність. Сьогодні можливий і дощ. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 11 липня:
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Автор:
Дніпро – лідер із закупівлі дронів для ЗСУ.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
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