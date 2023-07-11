Погода на 11 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Можливий невеликий дощ, захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясна погода триматиметься із завидною постійністю, хоча вдень можлива нетривала хмарність. Сьогодні можливий і дощ. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 липня:

Листя з цього дня почало опадати — до ранньої осені.

Багато шишок на ялині – буде гарний урожай ячменю.

Якщо липень стоїть спекотним, то грудень буде морозним.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: