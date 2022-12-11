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Погода на 11 грудня: у Дніпрі буде хмарно, очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 11 грудня: у Дніпрі буде хмарно, очікується дощ

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Невеликий дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться аж до вечора. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 9,8 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 грудня:

  • Поверх льоду виступає вода – скоро буде потепління.
  • Багато інею на деревах буде багато меду.
  • Іній на деревах — на мороз, туман — буде відлига.

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Новости Днепра про Погода на 11 грудня: у Дніпрі буде хмарно, очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 грудня: у Дніпрі буде хмарно, очікується дощРусский

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