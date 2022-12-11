Погода на 11 грудня: у Дніпрі буде хмарно, очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Невеликий дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться аж до вечора. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 9,8 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 грудня:

Поверх льоду виступає вода – скоро буде потепління.

Багато інею на деревах буде багато меду.

Іній на деревах — на мороз, туман — буде відлига.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: