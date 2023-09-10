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Погода на 10 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, ймовірніше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 10 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, хмарний день та такий же вечір прийдуть у Дніпрі на зміну ясному ранку. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +21°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 10 вересня:

  • Суха та тепла погода 10 вересня – до затяжної осені.
  • Багато горіхів і невеликий урожай грибів – зима виявиться суворою.
  • Журавлі та гуси ще не полетіли на південь — до пізньої зими.

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Новости Днепра про Погода на 10 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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