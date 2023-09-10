Погода на 10 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, хмарний день та такий же вечір прийдуть у Дніпрі на зміну ясному ранку. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +21°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 10 вересня:
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