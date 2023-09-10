Погода на 10 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні, ймовірніше за все, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, хмарний день та такий же вечір прийдуть у Дніпрі на зміну ясному ранку. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +21°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 10 вересня:

Суха та тепла погода 10 вересня – до затяжної осені.

Багато горіхів і невеликий урожай грибів – зима виявиться суворою.

Журавлі та гуси ще не полетіли на південь — до пізньої зими.

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