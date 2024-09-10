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Погода на 10 вересня: у Дніпрі буде хмарно

Сьогодні 06:15
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Гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 10 вересня: у Дніпрі буде хмарно

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Також очікується дощ. Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 10 вересня:

  • Жовта береза ​​– до дуже гарного врожаю опеньків.
  • Якщо хмари низько пливуть, то чекайте на негоду та вітер.
  • Кішка довго і ретельно вимивається – до хорошої погоди.

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Новости Днепра про Погода на 10 вересня: у Дніпрі буде хмарноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 вересня: у Дніпрі буде хмарноРусский

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