Погода на 10 вересня: у Дніпрі буде хмарно

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Також очікується дощ. Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 10 вересня:
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