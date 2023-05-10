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Погода на 10 травня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 10 травня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на нас чекає похмура погода, яка проясниться лише надвечір. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до вечора. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 10 травня:

  • День 10 травня дощовий – вродить багато хліба.
  • Ясний схід сонця на Семена – літо буде вітряним.
  • Вранішнє сонце здається надто великим — на дощ.
  • По небу швидко пливуть хмари – до тривалої негоди.

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Новости Днепра про Погода на 10 травня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 травня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощРусский

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