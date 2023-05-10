Погода на 10 травня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на нас чекає похмура погода, яка проясниться лише надвечір. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до вечора. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 10 травня:

День 10 травня дощовий – вродить багато хліба.

Ясний схід сонця на Семена – літо буде вітряним.

Вранішнє сонце здається надто великим — на дощ.

По небу швидко пливуть хмари – до тривалої негоди.

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