Погода на 10 липня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі день із самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода може змінитися та стати хмарною. Ранок та день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою. Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 10 липня:

Сонячний день передбачає теплу погоду наступні 7 тижнів.

Буде ясна та сонячна погода, якщо над річкою веселка.

Активні бджоли в цей день пророкують посуху.

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