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Погода на 10 липня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 10 липня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі день із самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода може змінитися та стати хмарною. Ранок та день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою. Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 10 липня:

  • Сонячний день передбачає теплу погоду наступні 7 тижнів.
  • Буде ясна та сонячна погода, якщо над річкою веселка.
  • Активні бджоли в цей день пророкують посуху.

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Новости Днепра про Погода на 10 липня: у Дніпрі хмарно, можливий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 10 липня: у Дніпрі хмарно, можливий дощРусский

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