Погода на 10 липня: у Дніпрі хмарно, можливий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі день із самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода може змінитися та стати хмарною. Ранок та день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою. Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 10 липня:
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Автор:
Дніпро – лідер із закупівлі дронів для ЗСУ.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
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