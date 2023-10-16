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Поганий знак: у Дніпрі посеред жовтня масово квітнуть акації

Сьогодні 22:01
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Цьогоріч спостерігається аномальне цвітіння рослин.

Новости Днепра про Поганий знак: у Дніпрі посеред жовтня масово квітнуть акації

Схоже цьогоріч рослини остаточно вибилися зі всіх біоритмів. Восени масово по другому колу почали квітнути дерева. Раніше дніпряни повідомляли про цвітіння вишень, груш та бузку. Цього разу містяни звернули увагу на акації, які вкрилися білими квітками.

Як повідомив дніпрянин Ігор, дерева почали квітнути на 12 кварталі. Зазвичай вони рясно вкриваються цвітом навесні, але цього разу це сталося 14 жовтня.

Дехто вважає це добрим знаком, а решта впевнена, що це віщує проблеми, адже дерева вибилися із графіку, можуть захворіти і не розпуститися навесні.

Також сьогодні у Дніпрі різко похолодало і це великий стрес для дерев, які почали цвісти цими вихідними.

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Новости Днепра про Поганий знак: у Дніпрі посеред жовтня масово квітнуть акаціїУкраїнська

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