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  • “Подивіться, хто загинув у ДТП, думаю, ви його знаєте, так шкода”: у Facebook діє нова шахрайська схема

“Подивіться, хто загинув у ДТП, думаю, ви його знаєте, так шкода”: у Facebook діє нова шахрайська схема

Сьогодні 15:22
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Будьте обережні!

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Якщо ви активний користувач соцмережі Facebook, то за останні кілька днів вам точно попадався допис (можливо, навіть на сторінці вашої близької чи знайомої людини) зі словами “Подивіться, хто загинув в ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…”.

Так ось, це нова шахрайська схема.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, що зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з вищенаведеним текстом. Мета такої розсилки — змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі.

У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його поширення! Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі — зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів.

Будьте уважні та обережні!

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