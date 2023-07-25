“Подивіться, хто загинув у ДТП, думаю, ви його знаєте, так шкода”: у Facebook діє нова шахрайська схема

Якщо ви активний користувач соцмережі Facebook, то за останні кілька днів вам точно попадався допис (можливо, навіть на сторінці вашої близької чи знайомої людини) зі словами “Подивіться, хто загинув в ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…”.
Так ось, це нова шахрайська схема.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Зазначається, що зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення з вищенаведеним текстом. Мета такої розсилки — змусити користувачів перейти за посиланням, щоб у подальшому заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі.
У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його поширення! Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі — зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів.
Будьте уважні та обережні!
Читайте також:
Автор:
Сьогодні у словацькому місті Кошице СК Дніпро-1 розпочне свій шлях…
У Дніпрі судитимуть учасників банди, які займалися виготовленням та продажем…
У Дніпропетровській області на пляжі травмувалася дитина.
Останні десятиліття у Дніпрі з'явилася маса нових ЖК, розрахованих на…