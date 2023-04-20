Подвійне “золото” на турнірі з карате: спортсмен із Кривогог Рогу здобув блискучу перемогу

16 квітня в італійському місті Лоретто відбувся турнір із карате. В ньому участь прийняв і спортсмен із Кривого Рогу Нестеренко Артем, який виборов дві «золоті» винагороди.
Про це йдеться на сторінці дитячо-юнацької спортивної школи № 10 в соцмережі.
Артем тричі був бронзовим призером Чемпіонату України з тхеквондо ВТ.
Спортсмен разом із родиною був вимушений виїхати з України у зв’язку з війною та наразі мешкає в Італії. В їх містечку та поблизу немає секції тхеквондо ВТ, тож хлопець вирішив займатись карате.
Вже на перших змаганнях з карате спортсмен одразу отримав перемогу.
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