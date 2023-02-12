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  • Подруга знімала на відео: у Марганці неповнолітня дівчина скинула з візка чоловіка без ніг

Подруга знімала на відео: у Марганці неповнолітня дівчина скинула з візка чоловіка без ніг

Сьогодні 15:53
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Інцидент стався у Марганці.

Новости Днепра про Подруга знімала на відео: у Марганці неповнолітня дівчина скинула з візка чоловіка без ніг

Як повідомляють у соціальних мережах, до двох дівчат 14-15 років звернулася жінка за допомогою: вона попросила звезти інвалідний візок із чоловіком, у якого немає ніг, із високого бордюру.

Підлітки начебто погодилися допомогти, але підвізши коляску до краю бордюру, дівчина просто скинула безпорадного чоловіка з коляски.

У цей момент її подружка все знімала та сміялася. А потім школярка опублікувала відео у себе в Instagram. 

Ця подія набула розголосу та викликала широкий резонанс.

Нині школярок розшукують. 

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Новости Днепра про Подруга знімала на відео: у Марганці неповнолітня дівчина скинула з візка чоловіка без нігУкраїнська

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