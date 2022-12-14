Подоляк спрогнозував, коли настане фінал війни з Росією

За його словами закінчення війни залежить від багатьох чинників, але якщо проаналізувати теперішнє положення Росії, то фінал може настати вже навесні 2023, про це Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.
Це залежить від багатьох чинників: математичних, психологічних, психоемоційних, зовнішньополітичних і внутрішньополітичних, зокрема і в країні-агресорі. Якщо все проаналізувати, ресурсну виснаженість РФ і тиск санкційний, який постійно збільшується, і те, що вони дедалі більше стають ізгоями”, – зазначив Подоляк.
Подоляк вважає, що від Росії почали відвертатися навіть країни, які палко підтримували РФ, тож можна припустити, що в них майже не залишилося ресурсів, щоб продовжувати введення війни проти України.
За його словами, у РФ досі є два ресурси, перший – мобілізаційний, але він не впливає на сучасну війну, яка є високотехнологічною.
Другий ресурс – це дуболомство вищого політичного керівництва РФ, яке абсолютно не розуміє, що відбувається, не бачить інших виходів, крім до кінця спалити свою країну, некомпетентне з точки зору прийняття антикризових рішень і яке чітко довело, що інтелектуально неспроможне осягнути сучасний світ як такий…Між тим, якщо ми говоримо про психологію і математику війни, то фіналізація війни – це весна-літо наступного року“, – прогнозує Подоляк.
Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов говорив про можливе закінчення війни в 2023 році. За його прогнозами, уже навесні Україна зможе розпочати фінальний етап цієї війни, який закінчиться виходом на кордони 1991 року.
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