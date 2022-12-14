Подоляк спрогнозував, коли настане фінал війни з Росією

Михайло Подоляк вважає, що фіналізація війни з Росією може початися весною 2023 року.

За його словами закінчення війни залежить від багатьох чинників, але якщо проаналізувати теперішнє положення Росії, то фінал може настати вже навесні 2023, про це Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Це залежить від багатьох чинників: математичних, психологічних, психоемоційних, зовнішньополітичних і внутрішньополітичних, зокрема і в країні-агресорі. Якщо все проаналізувати, ресурсну виснаженість РФ і тиск санкційний, який постійно збільшується, і те, що вони дедалі більше стають ізгоями”, – зазначив Подоляк.

Подоляк вважає, що від Росії почали відвертатися навіть країни, які палко підтримували РФ, тож можна припустити, що в них майже не залишилося ресурсів, щоб продовжувати введення війни проти України.

За його словами, у РФ досі є два ресурси, перший – мобілізаційний, але він не впливає на сучасну війну, яка є високотехнологічною.

Другий ресурс – це дуболомство вищого політичного керівництва РФ, яке абсолютно не розуміє, що відбувається, не бачить інших виходів, крім до кінця спалити свою країну, некомпетентне з точки зору прийняття антикризових рішень і яке чітко довело, що інтелектуально неспроможне осягнути сучасний світ як такий…Між тим, якщо ми говоримо про психологію і математику війни, то фіналізація війни – це весна-літо наступного року“, – прогнозує Подоляк.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов говорив про можливе закінчення війни в 2023 році. За його прогнозами, уже навесні Україна зможе розпочати фінальний етап цієї війни, який закінчиться виходом на кордони 1991 року.

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