Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Подоляк спрогнозував, коли настане фінал війни з Росією

Сьогодні 14:40
просмотров

Михайло Подоляк вважає, що фіналізація війни з Росією може початися весною 2023 року.

Новости Днепра про Подоляк спрогнозував, коли настане фінал війни з Росією

За його словами закінчення війни залежить від багатьох чинників, але якщо проаналізувати теперішнє положення Росії, то фінал може настати вже навесні 2023, про це Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Це залежить від багатьох чинників: математичних, психологічних, психоемоційних, зовнішньополітичних і внутрішньополітичних, зокрема і в країні-агресорі. Якщо все проаналізувати, ресурсну виснаженість РФ і тиск санкційний, який постійно збільшується, і те, що вони дедалі більше стають ізгоями”, – зазначив Подоляк.

Подоляк вважає, що від Росії почали відвертатися навіть країни, які палко підтримували РФ, тож можна припустити, що в них майже не залишилося ресурсів, щоб продовжувати введення війни проти України.

За його словами, у РФ досі є два ресурси, перший – мобілізаційний, але він не впливає на сучасну війну, яка є високотехнологічною.

Другий ресурс – це дуболомство вищого політичного керівництва РФ, яке абсолютно не розуміє, що відбувається, не бачить інших виходів, крім до кінця спалити свою країну, некомпетентне з точки зору прийняття антикризових рішень і яке чітко довело, що інтелектуально неспроможне осягнути сучасний світ як такий…Між тим, якщо ми говоримо про психологію і математику війни, то фіналізація війни – це весна-літо наступного року“, – прогнозує Подоляк.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов говорив про можливе закінчення війни в 2023 році. За його прогнозами, уже навесні Україна зможе розпочати фінальний етап цієї війни, який закінчиться виходом на кордони 1991 року.

Читайте також:

Новости Днепра про Подоляк спрогнозував, коли настане фінал війни з РосієюУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Пройшли пекло та хочуть додому: у Дніпрі рятують трьох воїнів, які залишилися без ніг
    Новини Дніпра
    12.12.2022 12:00
    Пройшли пекло та хочуть додому: у Дніпрі рятують трьох воїнів, які залишилися без ніг

    У дніпровській лікарні рятують воїнів, які залишилися без ніг.

    На Дніпропетровщині через ворожий обстріл загинув 23-річний чоловік
    Новини Дніпра
    04.12.2022 16:59
    На Дніпропетровщині через ворожий обстріл загинув 23-річний чоловік

    4 грудня окупанти обстріляли Дніпропетровщину.

    Усю ніч Нікопольщина здригалася від ворожих снарядів,- Резніченко
    Новини Дніпра
    04.12.2022 08:42
    Усю ніч Нікопольщина здригалася від ворожих снарядів,- Резніченко

    Зранку 4 грудня голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив про ситуацію…

    У Дніпрі врятували бійця, який отримав серйозні опіки та втратив слух
    Новини Дніпра
    30.11.2022 13:38
    У Дніпрі врятували бійця, який отримав серйозні опіки та втратив слух

    Дніпровські лікарі допомогли бійцю із Запоріжжя, який отримав серйозні опіки…

    Наверх