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Податкова натякнула, що слідкує за заробітками магазинів в Instagram та Facebook: кого покарають

Сьогодні 16:37
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Магазини в Instagram та Facebook повинні офіційно зареєструвати свій бізнес. Податкова попередила українців, які ведуть підприємницьку діяльність незаконно.

Новости Днепра про Податкова натякнула, що слідкує за заробітками магазинів в Instagram та Facebook: кого покарають

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Податківці попередили, що відстежують продажі онлайн у соціальних мережах та на інших інтернет-майданчиках. Механізми моніторингу не розкрили.

“ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки”, – йдеться у повідомленні.

У податковій наголошують, що всі інтернет-продавці повинні офіційно зареєструвати підприємницьку діяльність та сплачувати податки. Приймати платежі на банківські картки фізичних осіб заборонено.

За вересень податківці викрили незаконний бізнес в Івано-Франківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Вінницькій, Чернігівській області та у Києві.

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