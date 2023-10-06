Податкова натякнула, що слідкує за заробітками магазинів в Instagram та Facebook: кого покарають

Магазини в Instagram та Facebook повинні офіційно зареєструвати свій бізнес. Податкова попередила українців, які ведуть підприємницьку діяльність незаконно.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Податківці попередили, що відстежують продажі онлайн у соціальних мережах та на інших інтернет-майданчиках. Механізми моніторингу не розкрили.

“ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки”, – йдеться у повідомленні.

У податковій наголошують, що всі інтернет-продавці повинні офіційно зареєструвати підприємницьку діяльність та сплачувати податки. Приймати платежі на банківські картки фізичних осіб заборонено.

За вересень податківці викрили незаконний бізнес в Івано-Франківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Вінницькій, Чернігівській області та у Києві.