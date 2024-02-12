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Подалі від вікон: Дніпро намагаються атакувати ударні дрони. Що відомо

Сьогодні 23:07
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Тривожний вечір.

Новости Днепра про Подалі від вікон: Дніпро намагаються атакувати ударні дрони. Що відомо

Ввечері 12 лютого у Повітряних силах ЗСУ повідомили про небезпеку ударних дронів для Дніпра. 

Закликають залишатися в укриттях також очільник облради Микола Лукашук та голова ОВА Сергій Лисак. 

Новости Днепра про Подалі від вікон: Дніпро намагаються атакувати ударні дрони. Що відомо

Новости Днепра про Подалі від вікон: Дніпро намагаються атакувати ударні дрони. Що відомо

Новости Днепра про Подалі від вікон: Дніпро намагаються атакувати ударні дрони. Що відомо

У соцмережах дніпряни вже повідомляли про нібито звуки вибухів, але офіційної інформації наразі немає.

Варто залишатися в укриттях до відбою. 

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Новости Днепра про Подалі від вікон: Дніпро намагаються атакувати ударні дрони. Що відомоУкраїнська

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