Подалі від вікон: Дніпро намагаються атакувати ударні дрони. Що відомо

Тривожний вечір.

Ввечері 12 лютого у Повітряних силах ЗСУ повідомили про небезпеку ударних дронів для Дніпра.

Закликають залишатися в укриттях також очільник облради Микола Лукашук та голова ОВА Сергій Лисак.

У соцмережах дніпряни вже повідомляли про нібито звуки вибухів, але офіційної інформації наразі немає.

Варто залишатися в укриттях до відбою.

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