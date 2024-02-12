Подалі від вікон: Дніпро намагаються атакувати ударні дрони. Що відомо

Ввечері 12 лютого у Повітряних силах ЗСУ повідомили про небезпеку ударних дронів для Дніпра.
Закликають залишатися в укриттях також очільник облради Микола Лукашук та голова ОВА Сергій Лисак.
У соцмережах дніпряни вже повідомляли про нібито звуки вибухів, але офіційної інформації наразі немає.
Варто залишатися в укриттях до відбою.
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