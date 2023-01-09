На війні з рф загинув наш земляк, шахтар Дмитро Мозоля

Сумну звістку оприлюднив виконавчий комітет Тернівської міської ради.
Дмитро проживав та навчався в Тернівці. Працював на шахті Павлоградська.
В квітні 2022 року пішов боронити нашу державу від російської збройної агресії.
У нього залишились мати, дружина та діти.
Прощання із загиблим Героєм відбудеться 9 січня о 13.00 год. в Храмі Святого Іоанна Богослова м.Тернівка.
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