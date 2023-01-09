На війні з рф загинув наш земляк, шахтар Дмитро Мозоля

4 січня 2023 року віддав своє життя за наше майбутнє, за нашу Україну тернівчанин Мозоля Дмитро Іванович. Йому було 40 років.

Сумну звістку оприлюднив виконавчий комітет Тернівської міської ради.

Дмитро проживав та навчався в Тернівці. Працював на шахті Павлоградська.

В квітні 2022 року пішов боронити нашу державу від російської збройної агресії.

У нього залишились мати, дружина та діти.

Прощання із загиблим Героєм відбудеться 9 січня о 13.00 год. в Храмі Святого Іоанна Богослова м.Тернівка.

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