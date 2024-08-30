Побиття активістки у Дніпрі: постраждала відреагувала на коментар дружини підозрюваного

Активістка, яку побив сусід у Дніпрі, відповіла на коментар дружини нападника.

Активістка Леся Волобуєва на своїй сторінці в Instagram відреагувала на коментар, який оприлюднила дружина нападника та розповіла додаткові деталі інциденту, зазначивши, що внаслідок конфлікту пострадала неповнолітня дитина.

Як попередньо вже повідомлялося, конфлікт розпочався з того, що дівчина не дозволила сусіду погладити свою собаку. Дівчина зауважує, що переймається за безпеку домашнього улюбленця та не дозволяє незнайомим особам до нього наближатися. З цієї причини вона і зробила зауваження сусіду.

Я завжди переймаюся безпекою моєї собаки і не спускаю її з повідця…А коли до неї тягнеться незнайома мені особа значно більшого розміру, ніж я сама, то я не хочу, аби моя собака злякалася, і маю право зробити зауваження. А тепер уявіть, що ця незнайома вам людина перегороджує вам прямий шлях до вашого дому і доказує вам, що вона робитиме, що схоче. А ваші аргументи не діють, – йдеться у дописі Олесі.

За словами дівчини, ударом в пах вона намагалася “звільнити шлях додому”, однак, чоловіка це не спинило. А газовий балон використала задля самозахисту після того, як чоловік підійняв руку догори, ймовірно, з наміром вдарити, та почав наближатися.

І як їх сторона заявляє, газ потрапив дитині в очі. А на відео “дитини” навіть не було там. Біля хвіртки стояла його дружина, а дитина повернулася вже після нанесення ударів, – зауважила дівчина.

Постраждала також опублікувала повне відео інциденту із додатковим кадром, на якому видно, як нападник вдарив не тільки її, але й свою дружину. Подивитися можна за посиланням.

Як розповідає Олеся, сама дружина підозрюваного заперечувала те, що чоловік піднімає на неї руку, однак факт побиття підтвердили їхні сусіди.

Розслідування триває.

Побиття активістки у Дніпрі: що відомо?

Через соціальні мережі стало відомо про те, що 9 серпня у Дніпрі біля одного з будинків у Самарському районі був здійснений напад на активістку. За словами постраждалої, нападник був у нетверезому стані. До публікації було додано відео доказ. За фактом нападу в поліції було відкрито два кримінальних впровадження.

Згодом на публікацію постраждалої відреагувала дружина нападника та розповіла власну версію інциденту, додавши кадри з відео, які до цього не оприлюднила Олеся. Як повідомляла жінка, в результаті конфлікту вона, її чоловік та його неповнолітня донька отримали опіки рогівки обох очей різного ступеня тяжкості. Дочка підозрюваного лікувалася в стаціонарі.

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