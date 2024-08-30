Побиття активістки у Дніпрі: постраждала відреагувала на коментар дружини підозрюваного

Активістка Леся Волобуєва на своїй сторінці в Instagram відреагувала на коментар, який оприлюднила дружина нападника та розповіла додаткові деталі інциденту, зазначивши, що внаслідок конфлікту пострадала неповнолітня дитина.
Як попередньо вже повідомлялося, конфлікт розпочався з того, що дівчина не дозволила сусіду погладити свою собаку. Дівчина зауважує, що переймається за безпеку домашнього улюбленця та не дозволяє незнайомим особам до нього наближатися. З цієї причини вона і зробила зауваження сусіду.
Я завжди переймаюся безпекою моєї собаки і не спускаю її з повідця…А коли до неї тягнеться незнайома мені особа значно більшого розміру, ніж я сама, то я не хочу, аби моя собака злякалася, і маю право зробити зауваження. А тепер уявіть, що ця незнайома вам людина перегороджує вам прямий шлях до вашого дому і доказує вам, що вона робитиме, що схоче. А ваші аргументи не діють, – йдеться у дописі Олесі.
За словами дівчини, ударом в пах вона намагалася “звільнити шлях додому”, однак, чоловіка це не спинило. А газовий балон використала задля самозахисту після того, як чоловік підійняв руку догори, ймовірно, з наміром вдарити, та почав наближатися.
І як їх сторона заявляє, газ потрапив дитині в очі. А на відео “дитини” навіть не було там. Біля хвіртки стояла його дружина, а дитина повернулася вже після нанесення ударів, – зауважила дівчина.
Постраждала також опублікувала повне відео інциденту із додатковим кадром, на якому видно, як нападник вдарив не тільки її, але й свою дружину. Подивитися можна за посиланням.
Як розповідає Олеся, сама дружина підозрюваного заперечувала те, що чоловік піднімає на неї руку, однак факт побиття підтвердили їхні сусіди.
Розслідування триває.
Через соціальні мережі стало відомо про те, що 9 серпня у Дніпрі біля одного з будинків у Самарському районі був здійснений напад на активістку. За словами постраждалої, нападник був у нетверезому стані. До публікації було додано відео доказ. За фактом нападу в поліції було відкрито два кримінальних впровадження.
Згодом на публікацію постраждалої відреагувала дружина нападника та розповіла власну версію інциденту, додавши кадри з відео, які до цього не оприлюднила Олеся. Як повідомляла жінка, в результаті конфлікту вона, її чоловік та його неповнолітня донька отримали опіки рогівки обох очей різного ступеня тяжкості. Дочка підозрюваного лікувалася в стаціонарі.
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