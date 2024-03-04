Поблизу траси на Кривий Ріг безхатько в саморобному бункері ховав викрадену 8-річну дівчинку

Ввечері 1 березня в одному з сіл Березнегуватської громади з дому раптово зникла 8-річна дівчинка. Поліцейським рідні розповіли, що дитину міг викрасти колишній співмешканець її бабусі.
На пошуки дівчинки відправилися правоохоронці зі всього району, кінологи та мешканці села. Оглядали все – усі будівлі та приміщення селища і його околиці у радіусі 5 км, також перевірили колодязі, лісосмуги, пустирі та поля. Територію відстежили й за допомогою аеророзвідки.
Згодом на пустирі знайшли підземну схованку, яка була замаскована травою. Всередині саморобного бункера переховувався викрадач разом із зниклою 8-річною дівчинкою.
Дитину забрали до лікарні. Наразі з нею все гаразд.
50-річного кривдника затримали. Чоловік розповів, що напередодні прийшов до хати, де жила родина та забрав 8-річну дівчинку. Спочатку ніс на руках, а потім дитина попросилася йти сама. Вона була без взуття, тому йшла в одних шкарпетках.
Після цього чоловік сховав дівчинку в бункері, який напередодні викопав посеред пустиря.
Кривдник розповів, що наступного дня хотів повернути дитину додому.
Читайте також:
Автор:
Ймовірно, це бойова частина ракети Х-59.
Що стало причиною займання - поки невідомо.
У Дніпрі викрили агента військової розвідки рф, який передавав інформацію…
Площа займання склала 70 кв. м.