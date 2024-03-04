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  • Поблизу траси на Кривий Ріг безхатько в саморобному бункері ховав викрадену 8-річну дівчинку

Поблизу траси на Кривий Ріг безхатько в саморобному бункері ховав викрадену 8-річну дівчинку

Сьогодні 11:25
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У сусідній Миколаївщині безхатько викрав дівчинку та ховав у саморобному бункері.

Новости Днепра про Поблизу траси на Кривий Ріг безхатько в саморобному бункері ховав викрадену 8-річну дівчинку

Ввечері 1 березня в одному з сіл Березнегуватської громади з дому раптово зникла 8-річна дівчинка. Поліцейським рідні розповіли, що дитину міг викрасти колишній співмешканець її бабусі.

Новости Днепра про Поблизу траси на Кривий Ріг безхатько в саморобному бункері ховав викрадену 8-річну дівчинку

На пошуки дівчинки відправилися правоохоронці зі всього району, кінологи та мешканці села. Оглядали все –  усі будівлі та приміщення селища і його околиці у радіусі 5 км, також перевірили колодязі, лісосмуги, пустирі та поля. Територію відстежили й за допомогою аеророзвідки.

Згодом на пустирі знайшли підземну схованку, яка була замаскована травою. Всередині саморобного бункера переховувався викрадач разом із зниклою 8-річною дівчинкою. 

Дитину забрали до лікарні. Наразі з нею все гаразд.

Новости Днепра про Поблизу траси на Кривий Ріг безхатько в саморобному бункері ховав викрадену 8-річну дівчинку

50-річного кривдника затримали. Чоловік розповів, що напередодні прийшов до хати, де жила родина та забрав 8-річну дівчинку. Спочатку ніс на руках, а потім дитина попросилася йти сама. Вона була без взуття, тому йшла в одних шкарпетках. 

Після цього чоловік сховав дівчинку в бункері, який напередодні викопав посеред пустиря. 

Новости Днепра про Поблизу траси на Кривий Ріг безхатько в саморобному бункері ховав викрадену 8-річну дівчинку

Кривдник розповів, що наступного дня хотів повернути дитину додому.

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Новости Днепра про Поблизу траси на Кривий Ріг безхатько в саморобному бункері ховав викрадену 8-річну дівчинкуУкраїнська

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