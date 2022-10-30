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Поблизу Парусу в Дніпрі рибалка впіймав щуку-велетня (ФОТО)

Сьогодні 19:27
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У Дніпрі рибалка піймав здоровезну щуку.

Новости Днепра про Поблизу Парусу в Дніпрі рибалка впіймав щуку-велетня (ФОТО)

 

Рибалка Євген із Дніпра поділився своїм уловом. Цікаво те, що щуку-здорованя він впіймав в самому місті, у районі Парусу.
 
Сьогодні ця плямиста красуня дуже порадувала та подарувала купу приємних відчуттів. А добрий інструмент у руці здатен в рази підвищити градус адреналіну! Це наш Дніпро радує та дарує приємні моменти! Рибалка в місті може бути дуже приємною. Дяка ЗСУ за спокій та можливість! – зазначив Євген.

Євген поділився фотографіями свого трофею.

Новости Днепра про Поблизу Парусу в Дніпрі рибалка впіймав щуку-велетня (ФОТО)

Новости Днепра про Поблизу Парусу в Дніпрі рибалка впіймав щуку-велетня (ФОТО)

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Новости Днепра про Поблизу Парусу в Дніпрі рибалка впіймав щуку-велетня (ФОТО)Українська Новости Днепра про Поблизу Парусу в Дніпрі рибалка впіймав щуку-велетня (ФОТО)Русский

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