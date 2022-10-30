Поблизу Парусу в Дніпрі рибалка впіймав щуку-велетня (ФОТО)

Сьогодні ця плямиста красуня дуже порадувала та подарувала купу приємних відчуттів. А добрий інструмент у руці здатен в рази підвищити градус адреналіну! Це наш Дніпро радує та дарує приємні моменти! Рибалка в місті може бути дуже приємною. Дяка ЗСУ за спокій та можливість! – зазначив Євген.