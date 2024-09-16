Поблизу Кам’янського спалахнули масштабні пожежі, вогонь підбирається до баз відпочинку (ФОТО)

Полум'я охопило території Кам'янського району.

Від ранку палає пожежа на відкритій території поряд з Єлизаветівським шосе неподалік Блакитного озера, що в Кам’янському районі.

За повідомленнями місцевих, вздовж траси горить посадка. Попередньо відомо, що вогнем охоплено територію від бази відпочинку “Green Park” до повороту на “Заїмку” по обидві сторони шосе.

Через сильне задимлення проїхати цією ділянкою дороги важко.

Сильний вітер заважає гасінню пожежі, внаслідок чого вогонь швидко поширюється територією району.

Ось таку картину бачать жителі Кам’янського.

Передмістя Кам’янського нині в диму.

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