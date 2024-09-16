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  • Поблизу Кам’янського спалахнули масштабні пожежі, вогонь підбирається до баз відпочинку (ФОТО)

Поблизу Кам’янського спалахнули масштабні пожежі, вогонь підбирається до баз відпочинку (ФОТО)

Сьогодні 14:37
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Полум'я охопило території Кам'янського району.

Новости Днепра про Поблизу Кам'янського спалахнули масштабні пожежі, вогонь підбирається до баз відпочинку (ФОТО)

Від ранку палає пожежа на відкритій території поряд з Єлизаветівським шосе неподалік Блакитного озера, що в Кам’янському районі. 

За повідомленнями місцевих, вздовж траси горить посадка. Попередньо відомо, що вогнем охоплено територію від бази відпочинку “Green Park” до повороту на “Заїмку” по обидві сторони шосе.

Через сильне задимлення проїхати цією ділянкою дороги важко.

Сильний вітер заважає гасінню пожежі, внаслідок чого вогонь швидко поширюється територією району.

Новости Днепра про Поблизу Кам'янського спалахнули масштабні пожежі, вогонь підбирається до баз відпочинку (ФОТО)

Ось таку картину бачать жителі Кам’янського. 

Новости Днепра про Поблизу Кам'янського спалахнули масштабні пожежі, вогонь підбирається до баз відпочинку (ФОТО)

Передмістя Кам’янського нині в диму. 

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Новости Днепра про Поблизу Кам'янського спалахнули масштабні пожежі, вогонь підбирається до баз відпочинку (ФОТО)Українська

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