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Поблизу Дніпра жінка народила у “швидкій” п’яту дитину

Сьогодні 11:51
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У Новомосковському районі 31-річна жінка народила п'яту дитину в "швидкій".

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Виклик від рідних 31-річної породіллі надійшов 2 квітня. 

Вранці 2 квітня до центральної оперативної диспетчерської міста Дніпра надійшов виклик з приводу переймів у 31-річної вагітної мешканки одного з населених пунктів Піщанської ОТГ Новомосковського району. Вже через 10 хвилин фельдшер оглядала жінку, яка чекала на п’яту дитину, але не перебувала на обліку з приводу вагітності, – розповіла медик Новомосковської станції екстреної медичної допомоги Тетяна Єсич.
Фельдшери з’ясували, що жінка не була обстежена, тому медики приймали пологи “під адреналіном”. Дитина ось-ось мала з’явитись на світ. Однак все пройшло добре і через деякий час народилася здорова доношена дівчинка. 
 
Згодом породілля з новонародженою були госпіталізовані до акушерського відділення Новомосковської ЦРЛІЛ. Бажаємо новонародженій дівчинці міцного здоров’я, казкового дитинства та щасливої долі! Майбутнім мамам вкотре радимо відповідально ставитись до материнства, завчасно звертатись до відповідних закладів охорони здоров’я, – пише Тетяна Єсич. 

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